وزير الصحة الألماني يعلن نهاية جائحة كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ نهاية جائحة كورونا في بلاده.

وقال الوزير، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء، إنه -على سبيل المثال- عند النظر إلى الوضع الخاص بمتحورات الفيروس والتطعيمات وحالات دخول المستشفيات التي لا تزال تحدث، عندئذ يمكن القول إن الجائحة في ألمانيا انتهت، مردفا: "تغلبنا على الوباء في ألمانيا بنجاح وأيضا بنتيجة جيدة".

وفي الوقت نفسه، قال لاوترباخ إنه يفهم أن هناك مصلحة في السؤال عن الأخطاء التي وقعت، لكن استراتيجية المواجهة نجحت بوجه عام "وقد نجحت فقط لأن العقلاء وهؤلاء الذين لديهم استعداد للمساعدة في ألمانيا، تغلبوا على التحديات".

وأضاف لاوترباخ: "أعتقد أن إغلاق المدارس لفترات طويلة لم يكن ضروريا على هذا النحو".

يذكر أن خطوات الإغلاق التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق المدارس ودور الرعاية النهارية في جميع أنحاء ألمانيا.

كان مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية عقد آخر اجتماعاته في ديوان المستشارية أمس الثلاثاء حيث تناول المجلس الغداء مع المستشار الألماني شولتس هناك بمناسبة انتهاء عمله.

يذكر أن المجلس يضم 19 عالما وكان بدأ عمله في نهاية 2021 ونشر 12 بيانا عن جوانب تتعلق بإدارة الأزمة، وأوقف المجلس عمله حاليا نظرا للوضع الهادئ للجائحة.

وتنتهي آخر التعليمات الخاصة بكورونا، الواردة في قانون الحماية من العدوى والمعمول بها على مستوى ألمانيا، بحلول عيد الفصح حيث ينتهي العمل بالارتداء الإجباري للكمامة بالنسبة لزائري العيادات والمستشفيات ودور الرعاية بعد غد الجمعة.