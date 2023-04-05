لجنة المسابقات توافق على الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب ومشجع المحلة

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، عن الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد هاني، لاعب غزل المحلة، ومصطفى صالح مشجع الفريق.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه مساء اليوم أن لجنة المسابقات وافقت على الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد هاني ومصطفى صالح حدادا على روحهم.

وافقت لجنة المسابقات برئاسـة عامر حسيـن على طلب مجلس إدارة غزل المحلة بالوقوف دقيقـة حداد على روح اللاعب الشاب أحمد هـاني نجيب - لاعب فريق 2007، ومصطفى صـالح مشجع النـادي.

كما وافقت اللجنة على ارتداء الفريق لشارة سوداء أثناء المبـاراة حداداً على أرواحهم الطاهرة.