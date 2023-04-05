ضبط 72 ألفا و383 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على مدى 24 ساعة - عن ضبط 72 ألفا و383 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 13 الفا و275 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و365 مخالفة السير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.