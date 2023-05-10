بيع جميع وحدات طرح قطامية جاردنز بعد ساعات من فتح باب الحجز الإلكتروني

باعت وزارة الإسكان جميع الوحدات التي طرحتها من حصتها العينية في مشروع "قطامية جاردنز" بعد ساعات من فتح باب الحجر عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وبعد ساعتين تقريبًا من فتح باب الحجز، في العاشرة صباحًا، أشارت خانة "الوحدات المتاحة الآن" إلى الرقم صفر، بينما يغلق باب الحجز رسميا مساء غدٍ الخميس.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 497 وحدة سكنية كاملة التشطيب من الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشروع شمال إفريقيا "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح من 90 إلى 130 مترا مربعا.

وأتاحت الوزارة تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني: www.hdb-reservation.com وسداد مبلغ جدية الحجز، البالغ 100 ألف جنيه، اعتبارا من يوم 15 يناير حتى 16 فبراير الماضيين.

وتأجل موعد الحجز الإلكتروني إلى اليوم نظرًا لتحديث الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بحسب بيان سابق لوزارة الإسكان.