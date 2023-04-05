* منتج «عملة نادرة» خشي مطالب عيد المادية.. ولم يتحمس لترشيحه في البداية

* «جعفر العمدة» يعيد زينة للأدوار الثانية بعد تصدر اسمها تتر «كله بالحب» 3 مرات

* مي عز الدين تواصل ابتعادها عن الأدوار الأولى بعد نجاح دورها الصغير في «جزيرة غمام»

"العودة للوراء قليلا ليست مضرة دائما".. شعار رفعه بعض الفنانين هذا الموسم، بعد أن تخلوا عن تمسكهم بالبطولة المطلقة، وتصدر أسماءهم وصورهم بوسترات وأفيشات المسلسلات التي يشاركون في بطولتها، ووافقوا مرحبين بلعب الأدوار الثانية، وكتابة أسماءهم متأخرة عن الأبطال المتصدرين للعمل، ووضع صورهم على البوسترات في مكان لم يعتادو عليه في أعمالهم السابقة.

وكانت المفاجآة أن معظم العائدين للوراء قليلا، حققوا نجاحا كبيرا سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري.

أحمد عيد

وفي مقدمة هؤلاء الفنان أحمد عيد الذي قام بالبطولة المطلقة عام 2005، حينما قام ببطولة فيلم "ليلة سقوط بغداد"، وبعدها لم يتخلى أحمد عيد عن تصدر المشهد في أعماله التالية، سواء بالسينما أو بالتليفزيون، سوى مرة واحدة، حيث وافق على لعب دور صغير في مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014 بطولة الفنان عادل إمام، الذي كان وجوده بالعمل دافعا قويا لموافقة أحمد عيد، كما صرح أن مشاركته مع الزعيم ولو في دور صغير شرف.

ومنذ هذا التاريخ، واختفى الفنان أحمد عيد عن الأنظار بالدراما المصرية، حيث تخللت السنوات الثمانية التي ابتعد فيها عن الأضواء مشاركته في بطولة الجزء الثاني من المسلسل السعودي "اختراق".

وفوجئ الجميع هذا العام من نقاد وجمهور بعودة الفنان أحمد عيد من جديد بدور مختلف تماما عنه في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، كما فوجئ المنتج جمال العدل "منتج العمل"، الذي صرح في لقاء إذاعي أنه شعر بذهول حينما عرض عليه المخرج محمد العدل "ماندو" اسم أحمد عيد ليلعب دور مسعود، هذا الرجل القاسي، القاتل، معدوم الضمير، ولم يشعر بحماس لترشيحه في هذا الدور، خاصة أن أحمد عيد مصنف أنه ممثل كوميدي.

كما خشي جمال العدل من مطالب عيد المادية، فهو نجم مصنف كمتصدر للبطولة وله جمهوره الذي يحبه، وكانت المفاجأة له أن أحمد عيد لم يتحدث عن أجره، وحينما عرض عليه مبلغا بعينه، لم يجادل ولم يفاوض، ووقع على الفور مرحبا بالعمل بلا أجر، وفوجئ منتج العمل، بالنجاح الكبير الذي حققه أحمد عيد وإشادة الجميع به سواء جمهور أو نقاد.

زينة

وتعد الفنانة زينة ثاني المتراجعين هذا الموسم للوراء، بعد أن كانت حديث الوسط الفني والإعلامي موسم رمضان قبل الماضي، بعد الأزمة التي تسببها تتر مسلسلها "كله بالحب"، حيث تصدر اسم زينة التتر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث فوجئ المشاهدون بكتابة اسمها 3 مرات، مرة بشكل منفرد، ومرة بجوار الفنان أحمد السعدني، والثالثة بجوار اسم الفنانة صابرين، شركاءها في البطولة، الأمر الذي أدى لانسحاب السعدني من المسلسل، وعدم استكماله تصوير مشاهده الأخيرة.

وفي هذا العام، تراجع اسم زينة على تتر مسلسل "جعفر العمدة"، وكتب اسمها بعد اسم محمد رمضان بطل العمل، وتقلصت مساحة دورها، حيث يشارك بالعمل عدد كبير من الفنانات، منهن إيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وكلهن إضافة لزينة تلعبن أدوار زوجات جعفر.

مي عز الدين

وللعام الثاني على التوالي تواصل الفنانة مي عز الدين عودتها خطوة للوراء، بعد أن فوجئ جمهورها باسمها يأتي متأخرا على تتر مسلسل "سوق الكانتو" بعد اسم الفنان أمير كرارة بطل العمل، وشهد العام الماضي تخلي مي عن البطولة المطلقة، بعد اشتراكها في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي.

لكن يبدو أن مي عز الدين لم تستطع أن تتخلى عن فكرة كتابة اسمها متأخرا على التتر، فخرج تتر مسلسل "جزيرة غمام" بدون كتابة أسماء أبطاله، بشكل فاجئ الأبطال أنفسهم، حيث صرح طارق لطفي لوسائل الإعلام حينها: ما حدث لم يكن متفقا عليه من البداية معي، بل فوجئت بهذا الأمر مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

وأوضح لطفي أن تلك الفكرة كانت خاصة بالجهة المنتجة للعمل، ولم تأت من أي طرف من الأبطال.

وفي الكواليس.. اشترطت مي عز الدين كتابة اسمها متصدرا مع طارق لطفي، ولكن شعرت الشركة المنتجة بالحرج؛ لأن طارق لطفي تعاقد على كتابة اسمه كمتصدر للبطولة، ومنعا للوقوع في أي حرج، اختارت الشركة المنتجة عدم كتابة أسماء الأبطال على تتر المسلسل.

ويبدو أن النجاح الذي حققته مي عز الدين الموسم الماضي، وإشادة الجميع بها رغم صغر مساحة دورها، كان دافعا لتكرار التجربة هذا العام، والترحيب بكتابة اسمها متأخرا على تتر العمل.

خالد الصاوي

وسبق كل هؤلاء في التراجع خطوات للوراء الفنان خالد الصاوي، فبعد أن قام بدور البطولة المطلقة لمسلسل "أهل كايرو" عام 2010، وبعده "خاتم سليمان" عام 2011، والذي حقق نجاحا كبيرا، توقع الجميع أن خالد الصاوي سيكون أحد أهم المتنافسين بالموسم الرمضاني مع كبار النجوم.

وتوالى تصدره للأعمال التي يلعبها حتى عام 2016، حينما تعرض لأزمة كانت حديث الصحف، بعد تعاقده على بطولة مسلسل "هي ودافنشي"، ثم تعاقدت الفنانة ليلى علوي على الاشتراك في بطولة العمل، فاشترطت كتابة اسمها قبل خالد، بل ولعبت دورا في تغيير اسم المسلسل ليكون "هي ودافنشي" في إشارة لتصدرها دور البطولة، ومنذ هذا التاريخ لم يكتب اسم خالد الصاوي متصدرا للأعمال الرمضانية التي يشارك فيها، وآخرها هذا الموسم، حيث يشارك في أدوار ثانية بمسلسلات "مذكرات زوج" و"الكتيبة 101" و"سره الباتع".