الرئيس الأوكراني: روسيا لم تسيطر على باخموت ولكن الوضع معقد هناك

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إمكانية انسحاب قوات بلاده من باخموت تجنبا لمزيد من الخسائر.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو، إن الوضع معقد هناك، مشيرا إلى أن روسيا لم تسيطر على باخموت ولكن الوضع معقد على خط المواجهة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أهم شيء بالنسبة لي هو عدم خسارة جيشنا، وإذا كانت هناك لحظة من الأحداث الأكثر صعوبة، وإذا كنا قد نفقد أفرادا بسبب الحصار، فإن القيادة ستتخذ بالتأكيد قرارات".

وشدد على أن الوضع في باخموت، هو الأكثر تعقيدا في جميع أنحاء أوكرانيا حاليا، حيث يتم استخدام أكبر عدد من الأسلحة، بما في ذلك المدفعية.

وفي الوقت نفسه، شدد زيلينسكي على أنه كلما استلمت أوكرانيا أسلحة من الشركاء في وقت أقرب، سيتمكن الجنود الأوكرانيون في وقت مبكر من القتال ليس فقط في باخموت ولكن أيضا في أماكن أخرى.