مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعدي شرطي على نجليها في مركز للإصلاح والتأهيل

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كشف مصدر أمني حقيقة ادعاء سيدة بتعدي رجل شرطة على نجليها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ومنعها من زيارتهما.

وتداول مقطع فيديو بموقع "تيك توك"، يتضمن تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو لسيدة تدعي خلاله قيام رجل شرطة بالتعدي بالضرب على نجليها داخل محبسهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ومنعها من زيارتهما.

وبالفحص تبين تعدي النزيلين المذكورين بالضرب على نزيل آخر بسبب الخلاف على وسائل المعيشة المتاحة بالغرفة وإحداث إصابة به، أعقبها قيام أحد نجلى الشاكية، بإحداث إصابة بنفسه.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب مستشفى المركز، تبين إصابته بجرح سطحى بفروة الرأس وتم إيداعه بعنبر التأديب.

كما تبين أن نجلى الشاكية من العناصر سيئة السير والسلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وانتظام زياراتهما.

وحال قيام الشاكية بزيارة نجليها وعلمها بمنع الزيارة عن أحدهما كونه بعنبر التأديب، التمست زيارته للاطمئنان عليه وصرح لها مأمور المركز بزيارة استثنائية لها.

ومما سبق تبين أن الشكوى محل الفحص عارية تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المزاعم.