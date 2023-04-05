عرضت، اليوم، الحلقة الـ14 من مسلسل "كشف مستعجل"، الذي يؤدي بطولته مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، على إحدى المنصات الإلكترونية.

بدأت الحلقة بذهاب سامية الطرابلسي، إلى بيت "دكتور سهام" الذي يجسده محمد عبد الرحمن، بعد أن تورط في سرقة شقتها "يوسف" الذي يجسده مصطفى خاطر.

وخلال محاولاته لإقناعها بالرحيل حتى لا يراه أحد من عائلته، يخرج والده عز الرجال "عزت زين" المصاب بالزهايمر، ويظن أنه يقبلها على السلم، فينادي على كل أفراد العائلة، فتنفعل لي لي "إلهام وجدي" زوجة سهام، وعندما يظهر يوسف تخاطبه سامية الطرابلسي، فيكتشف الجميع أن هذه السيدة تعرف يوسف وسهام ويظنوا أن هناك علاقة مشبوهة بينهما، فتغضب عاليا "هنادي مهنا" خطيبة يوسف، في حين تتدارك سامية الطرابلسي الأمور وتبلغهم أنها مريضة لدى دكتور سهام، ثم ترحل مهددة يوسف وسهام بالقتل في حال عدم إعادة الفلاشة التي سرقوها من منزلها.

ثم يصطحب سهام، يوسف، الذي فقد ذاكرته، إلى غرفته ويسأله عن مكان الفلاشة، فيبلغه أنه لا يتذكر أي شئ، ثم تدخل لي لي وتنفرد بسهام وتهدده بالقتل في حال اكتشاف أنه يخونها، في حين تطلب عاليا من يوسف تفسير ما يحدث، ويبلغها أنه لا يتذكر شئ، ثم يخرج سهام ويصطحب يوسف من أجل البحث عن الفلاشة، ويتقمص شخصية يوسف في بداية الحلقة ويهدده بالقتل في حال عدم إيجاد الفلاشة، وعند نزولهم الشارع يقوم يوسف بالصراخ ويطلب من الناس في الشارع مساعدته ونجدته من سهام الذي يهدده بالقتل، فيتجمع الناس ويضربوا سهام.

يخرج يوسف وسهام من قسم الشرطة بعد واقعة الضرب في الشارع، ويعترف يوسف لسهام أنه شاهد صوره وهو يحمل جثة فعرف أنه قاتل، وذلك لأنه فاقد للذاكرة ولا يتذكر أنه هو القاتل في الأساس، فيستغل سهام الموقف ويبلغه أنه قاتل وسيقتله إذا لم يجد الفلاشة، ثم يتلقى سهام مكالمة من مودي الجزاز يبلغه أنه في منزله مع أسرته ويبحث عن الفلاشة، وفي المقابل تذهب سامية الطرابلسي إلى منزل يوسف للبحث عن الفلاشة فتجد أمجد البنهاوي مربوطا فترفض تحريره.

يذهب يوسف وسهام إلى المنزل لمقابلة مودي الجزاز، الذي يجلس مع عائلة سهام ويتحدثوا بصفته شريك يوسف في المطعم، ثم ينفرد بسهام ويوسف ويطلب منهم البحث عن الفلاشة حتى لا يتعرضوا للقتل، ويعده سهام بإيجادها في أقرب وقت.

تتلقى عاليا مكالمة من شركة إنتاج فني كبيرة لإبلاغها بالاستعانة بها في دور مهم جدا، فتصطحب معها والدها عز الرجال، وأثناء توقيع العقود بقيمة 40 ألف جنيه يتدخل والدها ويبلغ المنتج أن هذا المبلغ كبير لممثلة مبتدئة ويجب تخفيض المبلغ، فيفرح المنتج وتغضب عاليا ولكنها توقع العقد مجبرة للحصول على فرصة.

في المقابل يذهب سهام ويوسف إلى شقته للبحث عن الفلاشة، فيجدا المخرج أمجد البنهاوي، وعندما يحاول سهام تحريره يبلغه أن يوسف فعل به ذلك بسبب فتاة تدعى عاليا وهو كان يصاحبها فقط، فينفعل سهام ويرفض تحريره، ثم يجدوا فلاشة عليها فيديوهات لوالدة يوسف "ليلى عز العرب" فيتجها إليها، ولكن خلال تحركهما يتلقى سهام مكالمة من شقيقته عاليا تبلغه أن زوجته لي لي ذهبت إلى السيدة التي زارتهم في المنزل لمعرفة حقيقة علاقتها بزوجها، فيتوجه برفقة يوسف ليلحقا بها، ولكن تكون لي لي قد التقت بالفعل بسامية الطرابلسي، التي تطردها وتبلغها أنه لا يوجد أي علاقة بزوجها، ويصعد سهام إلى سامية الطرابلسي لمعرفة ما الذي حدث بينها وبين زوجته، فتراه لي لي المختبئة في سيارتها.