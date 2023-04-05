طالبان تعلن تطهير أراض من الأفيون في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، تطهير أكثر من 156 هيكتارا من الأراضي المزروعة أفيون.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالنافع تاكور، في بيان، إن شرطة مكافحة المخدرات هي التي نفذت هذه العملية في عدة أقاليم بالبلاد.

ويذكر أنه بعد عودتها للسلطة في أغسطس 2021، شنت طالبان حملة لعلاج الآلاف من المدمنين في أنحاء البلاد، وهى القضية التي طالما تم تجاهلها بصورة كبيرة خلال العقدين الماضيين.

وحظيت حكومة طالبان بالإشادة لجمعها المئات من المدمنين الشباب من بول اي سوختا، الضاحية الواقعة في كابول، المشهورة بأعداد المدمنين الكبيرة الذين يعيشون فيها.

ووفقا لوكالة مكافحة المخدرات المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، زادت زراعة الأفيون في أفغانستان بنسبة 32% خلال عام 2022.