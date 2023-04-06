الخارجية الروسية: لافروف وأوغلو يناقشان في تركيا قضايا الطاقة والحبوب والأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، سيناقشان بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، وخط أنابيب السيل التركي، في اجتماعهما المقبل بتركيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن "العمل المشترك في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية مثل بناء محطة أكويو للطاقة النووية، وتشغيل خط أنابيب السيل التركي له دور كبير".

وذكرت الوزارة، أن الوزيرين يعتزمان أيضا، عشية الموسم السياحي المقبل، مناقشة قضايا ضمان الأمن الشامل للروس في تركيا.

وأضافت الوزارة، أن أحد مواضيع المحادثات سيكون صفقة الحبوب "بما في ذلك مساعدة الشركاء الأتراك، وتحقيق تطبيق شامل لهذه الاتفاقيات، ليس فقط من حيث توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ولكن أيضا فيما يخص المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية".

ويناقش الطرفان الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، ومبادئ وطرق التسوية السلمية للصراع.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن لافروف، سيزور تركيا يومي 6 و7 أبريل.

كما صرح وزير الخارجية التركي بأن بلاده ستستقبل نظيره الروسي، غدا الخميس.

وبحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم الأربعاء، قال أوغلو، إن أنقرة وجهت أيضا دعوة رسمية لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، لزيارتها.