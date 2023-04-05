رسائل خاصة من حسام حسن للاعبي المصري عقب فوز الزمالك

طالب حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعقب نهاية مباراة الأمس بين المصري والزمالك حرص حسام حسن، على الاجتماع بلاعبيه مطالبا إياهم بغلق صفحة مباراة الزمالك تماما والتركيز التام في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود.

والتي تأتي بعد يومين فقط من مباراة الزمالك، مؤكدًا للاعبيه أن جميع المباريات بالدوري تأتي على درجة واحدة من الأهمية.