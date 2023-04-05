إطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط صاروخين إثنين من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء في مستوطنات غلاف غزة.

ودوت صافرات الإنذار في محيط قطاع غزة المحاصر، مجددا، مساء اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "معا".

وفي بيان أوليّ مقتضب صدر عنه، قال جيش الاحتلال إنه "تم تفعيل إنذار في مناطق مفتوحة في محيط غزة وافيد لاحقا بسقوط صاروخين دون إصابات أو أضرار".

وقصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما استهدفت المقاومة الفلسطينية في القطاع فجرا، مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعدة قذائف صاروخية.