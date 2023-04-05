السديس: معارض المسجد الحرام ترفع وعي القاصدين بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن معارض المسجد الحرام في موسم رمضان تهدف إلى إبراز الخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح السديس - في تصريح على هامش جولته على المعارض اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنَّ للمعرض دورًا في توعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن خلال الأركان المتميزة والصور المعبرة، منوهًا بأهمية المعارض الرقمية والمترجمة التي تستهدف القاصدين من شتَّى أنحاء العالم، خصوصًا أنها تحوي محتويات قيمة تضرب عميقًا في جذور التاريخ، وتحكي التطور الكبير الذي شهده الحرمان الشريفان عبر العصور، وخصوصًا خلال العهد السعودي الميمون.

يذكر أن معارض المسجد الحرام تعرض قطعًا من كسوة الكعبة يزيد عمرها عن (30) سنة،مع عرض أدوات غسل الكعبة والطيوب والبخور الخاصة بالكعبة المشرفة، كما تُعرض الأفلام الوثائقية لزمزم وكسوة الكعبة المشرفة بعدة لغات على شاشة كبيرة (2م * 3م ) مع وجود مقاعد لجلوس الزوار لمتابعة الأفلام، بالإضافة إلى وجود (3) شاشات تفاعلية (باللمس) يستطيع من خلالها الزائر البحث عن الخدمات المتعلقة به مباشرة في المسجد الحرام.