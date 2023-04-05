بوتين: علاقتنا مع النرويج في أدنى مستوى لها على الإطلاق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والنرويج في أدنى مستوياتها على الإطلاق، مؤكدا أن هذا الوضع يتعارض مع مصلحة كلا البلدين.

وقال بوتين، خلال مراسم قبول أوراق اعتماد 17 سفيرا أجنبيا جديدا من بينهم سفير النرويج الجديد روبرت كفيل: "إنه تم تقليص الاتصالات الثنائية الحالية بين موسكو وأوسلو إلى الحد الأدنى، وتوقف التفاعل فيما يتعلق بالقضايا العالمية والإقليمية المهمة، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي، والتي كانت مهمة جدًا لكلا البلدين".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كل هذا لا يمكن أن يقال إنه يلبي مصالح البلدين بأي شكل من الأشكال، مُضيفًا أن العلاقات بين روسيا والنرويج تشكلت على مر السنين من خلال "الروح البناءة".