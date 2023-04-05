

على مدار سنوات من العطاء الفني استطاع إسماعيل عبدالحافظ أن يحفر اسماً بارزاً في عالم الدراما المصرية، عشرات الأعمال التي قدمها في موسم دراما رمضان وخارجه، وبالتعاون مع أسامة أنور عكاشة وغيره من المؤلفين.

وترك عبدالحافظ بصمةً واضحة المعالم بأعمال لم تنس، ومازال الحديث عنها متناثر على منصات التواصل الاجتماعي، "الوسية، وليالي الحلمية بأجزاءه، والشهد والدموع، وخالتي صفية والدير، والعائلة، وجمهورية زفتى، وامرأة من زمن الحب، وكناريا وشركاه، والأصدقاء، وعفاريت السيالة"، وغيرها من المسلسلات التلفزيونية المحفورة في ذاكرة الجميع.

ولد المخرج إسماعيل عبدالحافظ في مارس عام 1941 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية من جامعة عين شمس 1963، وعمل مساعد مخرج بالتلفزيون من 1964-1969 في أقسام مراقبة الأطفال، ثم التمثيليات، ثم مخرج دراما، ثم مخرج أول 1970، حيث أخرج أول أعماله "الناس والفلوس" لتنطلق رحلته مع الدراما التلفزيونية.

وعلى مدار عدد من الحلقات المختلفة نتعرف عن قرب على الراحل من خلال كتاب "مخرج الشعب"، تأليف الدكتور سامح مهران، ومن إصدارات الهيئة العامة للكتاب وأكاديمية الفنون المصرية.

ركز عبدالحافظ خلال مسلسلاته على قضايا مختلفة، وعمل مع كتاب سيناريو متنوعين للتعبير عن أفكار مختلفة، بتفاوت الاختلافات بين الكُتاب وبعضهم، ولكن ما يجمع بين أعماله وجود قضية يحاول طرحها بجدية للنقاش والتنبيه، وذلك ما صرح به في حوارات مختلفة.

وقال في حوار لمجلة الإذاعة والتليفزيون: "أنا دائماً يهمني العمل ذو القيمة، والذي يحتوي على مضمون جاد، وهذه القيم والمضامين الجادة أحب أن أتناولها في أعمالي، لأنني اعتبر الفن رسالة آمنت بها منذ بداية خطواتي في بداية السبعينيات وحتى الآن حرصت على ألا أقدم للناس إلا ما يحمل رسالة تهم المواطن المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام".

وكان وقت هذا الحوار أثناء تصوير مسلسل "امرأة من زمن الحب"، بطولة سميرة أحمد، وأحمد خليل، ويوسف شعبان، وشويكار، ومجموعة من النجوم الشباب حينها، مثل كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز، وجيهان فاضل، ومحمد رياض، وقصة وحوار أسامة أنور عكاشة.

وذكر عبدالحافظ سبب الشروع في هذا العمل، أنه كان يريد مناقشة أزمة الأخلاق والبعد عن القيم الأصيلة التي يدعو المسلسل الجميع أن يتمسكوا بها، ودعوة للبعد عن القيم والعادات التي لا تمت للمجتمع بصلة وتحديداً ظاهرة عبدة الشيطان التي كانت منتشرة في تلك الحقبة، وكانت شخصية وفية "سميرة أحمد"، هي النموذج الذي يحاول تقديمه عكاشة وعبدالحافظ ليمثل القيم الأصيلة.

وكان عبدالحافظ يرى أن الجمهور يلتف حول العمل الجيد بصرف النظر عن نقطة الإنتاج الضخم، وقال: "على سبيل المثال مسلسل امرأة من زمن الحب فهو مسلسل يطلع عليه مسلسل صالونات بسيط وبه كم محدود من الفنانين، ومع ذلك لاقى إعجاب الجمهور؛ لأن العبرة بصناعة العمل الجيدة وتكامله وشدة التصاقه بالناس ومشاكلهم، وتعبيره عن نبض الشارع، وكلما أحس الناس بهذا النبض التفوا حول العمل وأعجبوا به".