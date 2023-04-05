الصحة تصدر إرشادات خاصة للقادمين من تنزانيا بعد تفشي فيروس ماربورج بها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إدراج دولة تنزانيا إلي جانب دولة غنيا الاستوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن البلدان التي يتم اتخاذ إجراءات صارمة مع القادمين منها، نظرا لانتشار فيروس ماربورج فيها.

وأكد عبدالغفار، لـ"الشروق " أن الوزارة أصدرت إرشادات جديدة خاصة بالتعامل مع القادمين من البلدين، في إطار الحفاظ على عدم دخول الفيروس إلي مصر، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بفيروس ماربورج في مصر حتي الآن، وتكثف الوزارة جهودها لمنع دخول الفيروس.

ووفقا لإرشادات الوزارة يتم الفرز الصحي على جميع الركاب وأطقم وسائل النقل القادمة من دولة تنزانيا وغينيا الاستوائية على جميع الرحلات المباشرة أو الغير مباشرة المدرجة بجداول التشغيل أو الرحلات الخاصة أو رحلات بضائع (Cargo)، بمعرفة أطقم الحجر الصحى بمنافذ الدخول عن طريق الكاميرات الحرارية أو البوابات الحرارية أو أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد دون التدخل في حركة الركاب.

وأكدت الارشادات يجب على الفريق الطبي اتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، ويتم تحويل الحالات المشتبهة إلى مستشفى الحميات، وتخطر المديريات والغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي بالوزارة فورا.

ولفتت الارشادات إلي أنه في حال وجود حالة اشتباه على متن وسيلة النقل القادمة من دولة تنزانيا أو غينيا الاستوائية يتم الإلتزام بتطهير وسيلة النقل طبقا للتعليمات الوقائية وإعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، ويتم التخلص الآمن من هذه النفايات تحت إشراف الحجر الصحى، مع استلام الإقرار العام للطائرة، والإقرار الصحي البحرى لكل رحلة قائمة.

وأشارت الارشادات الي أنه يتم تحرير كروت الصحة العامة (مراقبة صحية) لكل قادم من دولة تنزانيا أو غينيا الاستوائية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، على رحلات أساسية أو خاصةأو بضائع بما في ذلك الأطفال، وكتابة البيانات كاملة، ويتم تسجيلها على قاعدة البيانات على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيا لمدة ۲۱ يوم من تاريخ الوصول عن طريق مكاتب الصحة المختصة.

وأكدت أن يتم الإخطار الرسمي للشركاء المعنيين بنقاط الدخول وجميع شركات الطيران والتوكيلات الملاحية، التي تعمل علي تشغيل خطوط مع دولة غينيا الاستوائية، لافتة إلي إخطار الجوازات بوجوب عرض الركاب القادمين من دولة غينيا الاستوائية على الحجر الصحى قبل السماح لهم بالدخول.

وأكدت الصحة، أن أعراض فيروس ماربورج ، تبدء بالمرض المفاجئ وارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد، والآم فى العضلات والتشنجات والغثيان والقئ في اليوم الثالث، ويمكن أن يستمر الإسهال على مدار اسبوع كامل، والكثير من المرضي الذين ظهرت عليهم الأعراض تكون عبارة عن نزيف وقد تؤدي الى إصابة الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت أن فيروس ماربورج ينتقل من إنسان إلى آخر من خلال الملامسة المباشرة لدم شخص مصاب العدوى أو إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى يفرزها الجسم من خلال الجوارح أو الأغشية المخاطي وملامسة أسطح أو مواد كأغطية الأسرة والملابس الملوثة بالسوائل.

وأشارت الي أن عدوي فيروس ماربورج تستهدف جميع الفئات العمرية ، ولكن الملاحظ أن معظم حالات الإصابة في البالغين، لافتا الي أنه تم التنبيه علي جميع المستشفيات بضرورة أن يتم الإبلاغ الفوري عن الحالات التي يتم الاشتباه فيها الي مدير المستشفي والإدارة الصحية ومديرية الشئون الصحية والغرفة الوقائية بالوزارة.

وأشارت أنه على الرغم من أنه لا توجد علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاج هذا الفيروس، فإن إعطاء السوائل الفموية أو الوريدية وعلاج أعراض المرض، يزيدان من احتمال بقاء الفرد على قيد الحياة، ويجري تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة للمرض، بما فيها مشتقات الدم، والعلاجات المناعية والدوائية.