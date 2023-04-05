تشيلسي يدين الهتافات العدائية ضد ليفربول

أدان نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الهتافات العدائية التي صدرت من مدرجات مشجعي الفريق خلال المباراة أمام ليفربول، أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جزءًا من الجماهير القريبة من مقاعد البدلاء كان يمكن سماعها في الشوط الثاني توجه تهكمات لجماهير ليفربول، متعلقة بكارثة هيلزبرة 1989 (والتي شهدت وفاة 97 مشجعا)، والتي وصفها النادي بأن «ليس لها مكان في كرة القدم».

كما وجهت هتافات للاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي كان حاضرا كجزء من فريق شبكة «سكاي سبورتس»، متعلقة بواقعة حدثت في 2018 عندما تم تصويره وهو يبصق على سيارة عابرة.

وذكر تشيلسي في بيان: يدين تشيلسي الهتافات غير اللائقة التي سمعت من بعض الجماهير خلال المباراة، هتافات الكراهية لا يوجد لها مكان في كرة القدم، ونعتذر لأي شخص شعر بالإهانة من تلك الهتافات.

وأضاف بيان لرابطة الدوري الإنجليزي: تدين رابطة الدوري الإنجليزي الهتافات المؤسفة التي سمعت خلال المباراة بين تشيلسي وليفربول، نواصل التعامل مع هذا باعتباره قضية غير مرغوب بها ونسعى لمعالجتها كأولوية.

وراح ضحية الكاراثة 96 مشجعا لفريق ليفربول، حضروا لقاء الفريق مع نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في التاريخ.

وأقيمت المباراة بملعب هيلزبره، معقل نادي شيفيلد وينزداي، أقدم ناد في تاريخ إنجلترا، وتسبب التدافع والحواجز الحديدية في وفاة 96 مشجعا.