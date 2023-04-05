خبراء يتفقون على إجراءات لمواجهة تفشِ جديد لإنفلونزا الطيور في بحر وادن

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اتفق خبراء، على توصيات لمواجهة احتمال تفش جديد لفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مستعمرات تكاثر الطيور البحرية ببحر وادن.

وبحسب التوصيات، سيُجرى عند الضرورة جمع جثث الطيور النافقة بشكل متكرر خلال موسم التكاثر القادم في بحر وادن، الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر الشمال.

وقالت كريستينه مايزه مديرة برنامج الهجرة والتنوع البيولوجي في أمانة بحر وادن، التي تمثل الدنمارك وألمانيا وهولندا: "هذا يمنحنا فرصة لاحتواء تفشي المرض"، مؤكدة ضرورة تقييم هذه التدخلات بعناية؛ لأن جمع الطيور النافقة سيعني إزعاج البيئة.

وقالت مايزه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكن أن يؤدي ذلك إلى هجرة الحيوانات المصابة ونقل الفيروس إلى مستعمرات أخرى".

وفي العام الماضي انتشرت إنفلونزا الطيور لأول مرة في مستعمرات الطيور البحرية في بحر وادن خلال موسم التكاثر.

وتسبب الفيروس في أضرار جسيمة، على سبيل المثال لأنواع مثل الخرشنة والأطيش.

ونفقت الطيور أو توقفت عن تكاثرها قبل الأوان.

ومن أجل الحصول على نظرة عامة على انتشار الفيروس في أقرب وقت ممكن، يريد العلماء الآن، أن يختبروا الطيور الحية بشكل متزايد بحثا عن الفيروس.

وتخطط هيئة منتزه بحر وادن الوطني في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية على سبيل المثال لاختبار فراخ الخرشنة الساندويتش بحثا عن الفيروس هذا العام كجزء من الإجراءات التجريبية.

وجاء التوصيات نتائج ورشة عمل متعددة التخصصات في مدينة فيلهلمسهافن الألمانية في نهاية شهر مارس الماضي، والتي نظمتها أمانة بحر وادن، من بين جهات أخرى.