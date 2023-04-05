خمس وجهات سياحية هي الأكثر أمانا للنساء

على الرغم من الاتجاه المتزايد في السفر الفردي، لا تزال النساء يواجهن تحديات عندما يسافرن إلى الخارج بمفردهن. لكن بعض الأماكن تتصدر التصنيف العالمي عندما يتعلق الأمر بالسلامة والمساواة.

بعد انقطاع طويل عن السفر بسبب الوباء، لا ينتظر الناس شريكاً لكي يحزموا أمتعتهم. يستمر الاهتمام بالسفر الفردي في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وبخاصة بين النساء.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة نورويجيان كروزلاين أن واحداً من كل ثلاثة مسافرين يفضل السفر بمفرده، وأن النساء الأكبر سناً على وجه الخصوص مندفعات بهذا الاتجاه. وفقاً لبحث أجرته شبكة السفر فيرتووزو، جاءت أكبر زيادة في السفر الفردي في عام 2022 من النساء اللاتي يبلغن من العمر 65 عاماً أو أكثر. في حين أنهن شكّلن 4٪ فقط من المسافرين المنفردين في عام 2019، إلا أنهن شكلن 18٪ من المسافرين المنفردين في عام 2022.

وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد للسفر الفردي، لا تزال النساء تواجهن تحديات فريدة عندما يغامرن بالخارج بمفردهن. في حين أن كل مكان في العالم يجب أن يكون آمناً للنساء للسفر، فإن النساء لا تزلن تواجهن التمييز والمخاوف المتعلقة بالسلامة في كل أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد بذلت العديد من البلدان جهوداً متضافرة لتحسين سلامة النساء وقياس المواقف التي تتخذها المقيمات تجاه السلامة في بلدهن.

للعثور على الأماكن التي تحقق أكبر قدر من التقدم عندما يتعلق الأمر بالسلامة والمساواة للنساء المسافرات، استشرنا مؤشر السلام والأمن للمرأة في جامعة جورجتاون، وتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر السلام العالمي. ثم تحدثنا إلى نساء سافرن بمفردهن إلى البلدان رفيعة المستوى لفهم ما الذي جعلهن يشعرن بالأمان، والاستماع إلى نصائح السفر الخاصة بهن ومعرفة أفضل الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها كمغامر منفرد.

سلوفينيا