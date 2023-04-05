العراق: مقتل داعشي يشغل منصب والي تركيا بعملية استخبارية في إدلب السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأربعاء، مقتل إرهابي يُدعى خالد الجبوري، الذي يشغل منصب "والي تركيا" في تنظيم داعش الإرهابي بعملية استخبارية بمحافظة إدلب السورية.

وذكر بيان للخلية أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى بـ يعقوب المهاجر، الذي يعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي خالد الجبوري" انضم سابقا لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها: المسئول العسكري لمناطق خارج نينوى، والمسئول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى، وآخرها والي تركيا، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا.