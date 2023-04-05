محمد صبحي: البنت اللي بتنجح في «التيك توك» بتشتغل في 7 مسلسلات

عبر الفنان محمد صبحي عن غضبه الشديد من ظاهرة مشاركة فتيات «التيك توك»، في الأعمال الدرامية في وقت يتم فيه تجاهل المبدعين.

وأضاف صبحي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها «VIP»، المذاع على شاشة قناة «هي»: «انهاردة بنكرم مين البنت اللي بتنجح في التيك توك بتشتغل في 7 مسلسلات مصرية، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: اميتو الخطأ بالصوات متقعدوش ترغوا في الخطأ، دايما أقول متودوش الكاميرا لهذا الإسفاف يا جماعة أنتو بتبروزهم عايز الإعلام يروح للبديل أنا أخلق البديل ده يموت، مصر كان فيها أعمال كوميدي تافهه هايفة، ولكن 90% من الباقي يوزنوا عباقرة ومفكرين.

وتابع محمد صبحي: أنا عامل مدرسة اسمها استديو الممثل من أكتر من 50 سنة، يجي الجمهور يقول دول فين، هاني شاكر جه وقت أزمات النقابة مع مطربين المهرجانات، اتفرج على عرض عيط، 12 ولد وبنت مبنشفهمش ازاي ولا كاميرا بتروحلهم وصوتهم جميل.

وتطرق محمد صبحي في حديثه إلى جنازات المشاهير وما يحدث بها أثناء التغطية الإعلامية، قائلًا: أكون في جنازة ألاقي موبايل مرفوع في وشي يسألني تقول إيه للميت؟ بقولهم أقوله لما أروحله، لابد أن يكون هناك خريطة ثقافية وإعلامية تؤمن بأنها معول إما سيبني الإنسان أو يهدمه، شبابنا اتدمر خلاص بقى ليه عالم اللي عايش فيه شئ مرعب إن الطفل أكلمه هو مش معايا ومركز مع الموبايل.

واستطرد محمد صبحي: احنا مش واعيين بالكارثة لأنها عالمية، اوعى تمشي في طابور الأعداء والدول العظمى’، احنا نستطيع أن نكون دولة عظمى نقدر بجد لما يكون السياسة العامة فيها تعليم وثقافة وفن تبني إنسان، ممكن أكون شغال فنان أروح اتبرع اشتغل في مصنع 3 ساعات يوميا عشان بلدي، بناء البشر هو الشئ الوحيد اللي هيقدر يرجعنا تاني، الأجانب بيعلمونا القرآن، وعلماء أجانب بيستندوا على معجزات حلها في القرآن.