 أحمد بدير: توجد أدوار غير مناسبة للفنانين العرب واللهجة الصعيدي تستدعى مصحح - بوابة الشروق
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أحمد بدير: توجد أدوار غير مناسبة للفنانين العرب واللهجة الصعيدي تستدعى مصحح

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 8:13 م

 

أكد الفنان أحمد بدير، موافقته على مشاركة الفنانين العرب في أعمال فنية، مردفا: "لكن هناك أدوارا مناسبة لهم وأدوارا غير مناسبة، اختلاف الأدوار يجب مراعاتها، وأهل البلد هم من يعبرون عن لهجتهم بطريقة صحيحة، ولو ممثل عربي بيقدم دور رجل أعمال ماشي".

وأوضح الفنان أحمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللهجة الصعيدي تستدعي مصحح لهجة لكي يتم النطق بطريقة صحيحة، لذلك أهل البلد هم الاختيار الأفضل لهذه الأدوار، متابعًا: "أهلًا بكل أخواتنا العرب في مجال الغناء والفن".

وتابع: "المخرج زمان كان يصمم على الممثل الذي يريده في الأدوار، لم يكن يتنازل عن أي فنان"، موضحا أن الحسابات في المجال الفني تغيرت بشكل كبير عن الماضي.


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