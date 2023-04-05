رئيس قبرص: نسعى لتحقيق السلام والاستقرار سواء في الجوار المباشر بشرق المتوسط أو على نطاق أوسع

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن التاريخ العريق للشعبين المصري والقبرصي؛ يسهم في التفاهم الممتاز بين البلدين والرؤية المشتركة وتطابق وجهات النظر، مشيرا إلى وجود جالية قبرصية في مصر منذ مئات السنين.

وأضاف خريستودوليدس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء - "ناقشنا اليوم مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعلاقتنا الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية"، مشددا على أهمية "إجراء مراجعة مشتركة لعلاقتنا الثنائية لزيادة عمقها في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والتجارة والاستثمارات والتعاون البرلماني والسياحة وغيرها بشكل عام في العديد من القطاعات".

وأكد أهمية التعاون في مجال الطاقة على السبيل الثنائي والإقليمي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وعلى المستوى الإقليمي، لافتا إلى أن التطور البارز في المنطقة هو إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بريادة مصرية، حيث إن مصر استطاعت دعم وإكمال هذا المشروع الضخم الذي ستظل قبرص تدعمه بكل قوة.

وقال: "نتطلع إلى عقد قمة ثلاثية بمشاركة اليونان.. وقد تبادلنا وجهات النظر حول مستقبل التعاون الثلاثي (مصر وقبرص واليونان)، وكيف يمكن تعزيزه بما في ذلك إضافة دول أخرى إلينا.. من المهم - بشكل خاص - التقارب في منهجنا في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية والتي تستند دائما إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "الموقف الأخلاقي" الذي تلتزم به كلا البلدين ومبادئ الحل السلمي للنزاعات وعلاقات حسن الجوار و"التزمنا باتفاقية قانون البحار 1982؛ يؤكد أن نهجنا المشترك ليس سريع الزوال، ولا يعد - في أي حال من الأحوال - انتهازيا أو توسعيا".

وأكد الرئيس القبرصي سعي بلاده لتحقيق السلام والاستقرار سواء في جوارها المباشر في شرق المتوسط أو على نطاق أوسع.