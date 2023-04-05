تونس تحث على استخدام أكياس القماش للحد من التلوث البيئي

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طرحت وزارة البيئة في تونس، عرضا بتصنيع 20 ألف كيس قماش في خطوة لتعويض الأكياس البلاستيكية التي صدر قرار بحظرها للحد من التلوث البيئي.

ويعد العرض رمزيا بالمقارنة مع ملايين الأكياس البلاستيكية التي تهدر يوميا في المخابز التونسية، ولكنه يسعى إلى تعميم استخدام مواد صديقة للبيئة.

وقالت الوزارة، إن العرض يأتي في اطار مقاومة التلوث وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز "الانتقال الإيكولوجي".

وسيبدأ استخدام الأكياس البديلة في شهر رمضان الجاري.

وحظرت تونس، استخدام الأكياس البلاستيكية منذ 23 مارس الماضي تطبيقا لاتفاقية شراكة وقعته وزارة البيئة مع الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية.

وتنتج خمسة آلاف مخبزة في تونس حوالي 10 ملايين قطعة من الخبز يوميا، ما يستدعي استخدام قرابة خمسة ملايين كيس بلاستيكي.