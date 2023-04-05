واجهت الإعلامية بسمة وهبة، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قائلة: "كان يستمع إليك أكثر من 70 مليون، والآن تراجعت بشكل كبير، أنا شايفة إن قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل فضحكم وحطكم في مقامكم، فأنتم لا تنجحون إلا بالخلطة القديمة".

وقال حمو بيكا، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار": "أنا المدرسة في الغناء، إيه المشكلة إنها فشلت، علمت ناس، وناس طلعت وظهرت"، لترد بسمة وهبة: "مدرسة فاشلة، بعض الأغاني لا تتجاوز 200 ألف مشاهدة".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.