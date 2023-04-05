رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قادرون على ضرب إيران بدون مساعدة أمريكية



قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن بلاده يمكنها، وهي مستعدة، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة.

وأضاف "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن"، حسبما ذكرت قناة "أي نيوز24" الإخبارية الإسرائيلية.

وأكد هاليفي أنه"في السنوات المقبلة، سيعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قدراته من أجل (ضربة استباقية على إيران)، وعلى الرغم من بعد المسافة، فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة".

وأشار إلى أنه "إذا كانت الدولة اليهودية قادرة على مواجهة أي تحد أمني، فمن الأفضل دائمًا أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا".

وقال "نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها. سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاما".

ويقول قادة إسرائيليون مرارا وتكرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بأن تصبح قوة نووية لأن ذلك يهدد وجود دولتهم.