موريتانيا تفرض شروطا على البضائع المستوردة قبل دخولها أسواقها

أعلنت وزارة التجارة الموريتانية اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من الأول من يونيو المقبل سيصبح من اللازم خضوع جميع البضائع والسلع المستوردة من الخارج لشهادة مطابقة للمواصفات، كشرط لدخولها إلى الأسواق الموريتانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أصناف البضائع التي يشترط أن تخضع لشهادة مطابقة هي: "المواد الغذائية والكيميائية، والصيدلانية والاليكترونية والكهربائية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، وأدوات البناء، ومواد النسيج ومنتجات الأحذية، والمواد الملامسة للمواد الغذائية، والماكينات والأدوات، والسيارات وقطع الغيار، والأثاث، وألعاب الأطفال".

وأضاف البيان أنه: "يطلب من المستوردين أن يبلغوا كلا من الموردين والمصدرين على التوالي والذين يتعاملون معهم بالطابع الإلزامي لهذه الإجراءات".

وتستورد موريتانيا ما يقارب 80% من احتياجاتها من الخارج ما عدا الأرز الذي أصبح الإنتاج المحلي منه يغطي قرابة 80%.