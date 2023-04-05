كشف الفنان أحمد بدير، عن تعرضه لواقعة نصب من قبل أحد المنتجين لمسلسل شارك فيه خلال بداية عمله في المجال الفني، مضيفًا: "أنا اتنصب عليا في مسلسل".

وأوضح "بدير"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنتج لهذا المسلسل بعد الانتهاء من تصوير المشاهد كتب شيكات له، وكانت بدون رصيد، متابعًا: "نصب علينا كلنا وكلنا خدنا شيكات بدون رصيد".

وذكر الفنان أحمد بدير، أن هذا المنتج الذي أنتج أحد المسلسلات لم يعد يقدم أعمالًا الآن: "هذا المنتج هربان الآن، وصدر ضده بعض الأحكام القضائية"، منوها بأن المنتج سمير خفاجي يمثل له أهم منتج مصري في القطاع الخاص، حيث إنه كان قامة كبيرة وقدم نجوم كثيرة جدًا، وكان شخصية عظيمة.