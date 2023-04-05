الجزائر تدين بأشد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف

أدانت الجزائر، بأشد العبارات، إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين، مشيرة إلى أن هذه "الممارسات الإجرامية الوحشية" تمثل تعديا سافرًا على الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وناشدت الجزائر - في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم - المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك.

وأكدت الجزائر مجددا، في هذا البيان، موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واختتمته بعبارة:" الفوز دون أخطار انتصارٌ دون مجْد".