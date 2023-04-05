أحمد السعدني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «سره الباتع» ويوجه الشكر لخالد يوسف

أعلن الفنان أحمد صلاح السعدني، عن انتهاء تصوير مسلسل «سره الباتع»، والذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري 2023، معبرا عن سعادته بالمشاركة في العمل، معلقا: «بذلنا أقصى جهد لتقديم عمل هادف ومختلف ونرجو أن نكون عند حسن الظن».

ونشر أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عدة صور من كواليس مسلسل «سره الباتع»، معلقا: «شكرا للأستاذ خالد يوسف.. حقيقي ممتن جدا على المستوي الفني والإنساني مشاركتك هذا المشروع الضخم، شكرا لكل الفنانين والفنيين الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرا للأستاذ تامر مرسي وشركة سينرچي على الدعم غير المحدود.. بذلنا أقصى جهد لتقديم عمل هادف ومختلف ونرجو أن نكون عند حسن الظن، كل سنة وحضراتكم بخير.. فركش سره الباتع».

مسلسل «سره الباتع» من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن إخراج خالد يوسف.