محافظ أسيوط: تطهير وتبطين الترع والمجاري المائية بالمراكز والقرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لضرورة الارتقاء بمنظومة الري، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة؛ لري المساحات المقررة، فضلاً عن استمرار تنفيذ المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية.

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة، أنشطتها وعملها في القطاعات المختلفة بنطاق الإدارة من صيانة المجاري المائية، وأعمال التأهيل وصيانة البوابات، حيث يتم إصلاح وإعادة تشغيل مجس الخلف لموقع التليمتري على حجز أسيوط وصيانة دورية للموقع وضبط المناسيب، فضلاً عن أعمال تطهير ترعة نجع حمادي الغربية بنطاق هندسة ري أسيوط.

كما يتم تطهير الترع الرئيسية كترعة نجع حمادي الشرقية من حجز أخميم حتى حجز الخازندارية بالكراكة على صندل، وترعة نجع حمادي الغربية من خلف حجز طما حتى حجز أسيوط، وجميع ترع التوزيع، على أن يتم الانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات، بالإضافة إلى تأهيل ترعة الساحل والعونة.

وأكد مدير عام الري بأسيوط، أنه بنهاية العام الحالي نكون استطعنا تبطين أكثر من 80% من ترع تابعة لهندسات ري أسيوط الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف لجان فنية من مهندسي المشروعات بوزارة الري، برئاسة المهندس محمد عمر مدير مشروعات الري بالمحافظة، موضحا أن تنفيذ الأعمال لن يؤثر على مناسيب المياه بالترع خلال فتح المناوبات لري المحاصيل.