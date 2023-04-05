انطلاق الدورة الرمضانية للكاراتيه بجنوب سيناء بمشاركة 40 لاعبا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الدورة التنشيطية الرمضانية للكاراتيه كوميتيه بمركز التنمية الشبابية بمدينة الطور، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدورة التنشيطية انطلقت بمشاركة 40 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، مؤكدًا أن البطولة تشهد منافسات قوية بين اللاعبين، وسط حالة من الحماس الشديد سادت بين الحضور، والذين أشادوا بالمستوى المتقدم الذي ظهر عليه المتنافسون.



وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى توزيع شهادات تقدير على الفائزين، ومقدمًا الشكر لكافة الأبطال المتنافسين، مشيرًا إلى أن رياضة الكاراتيه من أشهر وأقدم أنواع فنون القتال، وتعد الأولى في رياضات الدفاع عن النفس، وتعمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بالقوة الداخلية، بالإضافة إلى أن رياضة الكارتية تعمل علي تطوير المهارات العقلية والذهنية للفرد، كالتركيز، والإدراك، والانتباه، والتقدير، والثقة في النفس لدى اللاعب.