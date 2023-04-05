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تقدم لكم «الشروق» نشرتها، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار الأربعاء 5 أبريل 2023:

• البنك المركزي: صافي احتياطيات النقد الأجنبي يرتفع لـ34.447 مليار دولار بنهاية مارس

أفاد بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 34.447 مليار دولار في مارس، بالمقارنة بـ34.352 مليار دولار في فبراير.

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• 11.3 % زيادة في عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية ارتفع بنسبة 11.3%، ليبلغ 3498 مصريا عام 2022، مقابل 3142 مصريا عام 2021.

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• الذهب يواصل الارتفاع فى منتصف التعاملات وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع فى السوق المحلية، فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 10 جنيهات أخرى؛ ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2210 جنيهات.

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• وزيرا قطاع الأعمال العام والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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• ممثل الفاو الإقليمي لـ«الشروق»: أزمة ارتفاع أسعار غذاء قادمة بسبب شح الأسمدة

بحث الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مصر والدول المختلفة بدعم الفلاح، والتعامل معه بـ"سخاء" لتعزيز الإنتاج المحلي للغذاء، وتجنب أزمات الأسمدة المقبلة.

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• بروتوكول تعاون بين المالية والمركزي للمحاسبات لترسيخ التكامل وتعزيز الحوكمة

وقع محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

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• تقرير: أسعار القمح في روسيا تتراجع إلى أدنى مستوى قياسي منذ 2019

ذكر تقرير صادر عن شركة (سوفاكون) المتخصصة في دراسة الأسواق الزراعية، أن أسعار القمح في روسيا تراجعت إلى أدنى مستوى قياسي منذ عام 2019.

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