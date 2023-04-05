إيقاف حكم مكسيكي 12 مباراة لضربه لاعب بركبته

تقرر إيقاف الحكم فرناندو هيرنانديز 12 مباراة، عقب قيامه بضرب أحد اللاعبين بركبته خلال مباراة كلوب أمريكا وليون في بطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وقام الحكم المكسيكي بضرب لوكاس روميرو، لاعب وسط ليون، بعدما أحاط اللاعب وزملاؤه في الفريق به للاعتراض على هدف التعادل الذي أحرزه كلوب أمريكا، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، حيث طالبوه بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة الهدف.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 أيضا طرد مدربى الفريقين، بعد شجار وقع بينهما، تسبب في ترك نيكولاس لاركامون، المدير الفني لليون، بقميص ممزق، فيما تم إشهار البطاقة الصفراء 6 مرات خلال 10 دقائق في الشوط الثاني.

وتعرض هيرنانديز لتلك العقوبة المشددة بعدما أظهرت اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع قيامه بضرب روميرو في منطقة حساسة أثناء إشهار بطاقة صفراء له، فيما وصف لاعب ليون الواقعة بأنه "مجرد سوء تفاهم".

وصرح اللاعب لمحطة (تيودن) المكسيكية "الحكام بشر، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يرتكبوا أخطاء وينتهي الأمر بهذه الأخطاء لتطور الأمور، والكثير من سوء الفهم".

وتقدم هيرنانديز باعتذار لروميرو، قائلا إنه "لن يهاجمه أو يهاجم أي لاعب آخر" ، مشيرا إلى تقبله العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي.