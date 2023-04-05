 الأوقاف الفلسطينية: الاعتداء على الأقصى جريمة نكراء وتدنيس للمقدسات الإسلامية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف الفلسطينية: الاعتداء على الأقصى جريمة نكراء وتدنيس للمقدسات الإسلامية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:14 م

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامها للمسجد الأقصى، الليلة الماضية، واعتدائها على المرابطين لإخراجهم من المسجد خلال اعتكافهم في رمضان، ما هو إلاّ "جريمة نكراء"، واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى أخذت منحى تصاعديا في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة في تصرفاتها التي تدفع باتجاه حرب دينية سيصطلي بنارها الجميع.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم.


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