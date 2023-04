لويس إنريكي يصل لندن للتفاوض على تدريب تشيلسي

وصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، إلى لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي من أجل تدريب البلوز.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، أن لويس إنريكي وصل لندن مع ممثليه للتفاوض مع تشيلسي، وبإمكاننا التأكيد على تواجده في لندن الآن".

أضاف رومانو:" لويس إنريكي حريص بنسبة 100% في وظيفة تشيلسي وتدريب البلوز".

أتم:" تشيلسي سيواصل محادثاته مع ناجلسمان..المرشح المفضل لتدريب البلوز".

وكان تشيلسي قد أقال جراهام بوتر من تدريب البلوز على خلفية النتائج السيئة، ليتردد اسم ناجلسمان كأحد المرشحين المفضلين لتدريب البلوز إلى جانب إنريكي.

