المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة فرنسية بقيمة 3.5 مليار يورو؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة في سياق استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس الماضي؛ لدعم التدابير في القطاعات، التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية الأوروبية- في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن فرنسا أخطرتها بالمخطط، حيث تواجه هذه الشركات حاليًا تكاليف إضافية، بسبب الزيادات الشديدة بشكل استثنائي في أسعار الكهرباء، والتي لا يمكن نقلها إلى عملائها.

وأضافت "أن الدعم العام للخطة سيتألف من مبالغ محدودة في شكل منح مباشرة، على أن يتم تعديل مبلغ المساعدة الفردية لكل شركة بناءً على سعرها التعاقدي الفعلي لعام 2023، وسوف يستفيد المؤهلون من التخفيض على فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، والتي سيتوافق مبلغها بشكل عام مع الفرق بين السعر التعاقدي في عام 2023 والسعر المرجعي، المطبق على نصف الكهرباء التي يتم توفيرها فعليًا لهم كل شهر (بحد أقصى 90% من استهلاكهم).

وأشارت إلى أن الخطة الفرنسية تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمة المؤقتة والانتقال، فيما لن تتجاوز المساعدة مليوني يورو لكل مستفيد وسيتم منحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.