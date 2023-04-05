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أعداد جريدة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: روح الترابط بين المسلمين والمسيحيين ظهرت جلية في عهد الرئيس السيسي

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 3:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 3:09 ص

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أن روح الأخوة والترابط بين المسلمين والمسيحيين ظهرت جلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على المشاركة في مختلف الأعياد الدينية.
وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن حنفي، حرص على حضور مائدة رحمن، بمدينة الغردقة، يقيمها المقدس محارب عجايبي للصائمين المسلمين.
ووجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للمقدس محارب عجايبي، لحرصه واستمراره في إقامة مائدة إفطار سنويًا في شهر رمضان بمدينة الغردقة، مؤكدا أن هذه اللفتة تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية وتبرهن على أن المصريين جسد واحد.

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