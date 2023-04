شوبير: كهربا يفوز بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات بدوري الأبطال

توج هدف محمود كهربا، لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بجائزة الأفضل في مرحلة المجموعات بالبطولة.

قال الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اختيار هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا".

وتفوق محمود كهربا على كلا من ثيبو موكوينا لاعب ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي بالهدف الذي أحرزه في مرمى الأهلي بالجولة الرابعة، ماكابي ليليبو لاعب الهلال بالهدف الذي سجله في مرمى القطن الكاميرني بالجولة الثالثة، حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي بهدفه في مرمى شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثانية.

وحصل محمود كهربا على 71.6% من إجمالي عدد الأصوات بفارق كبير للغاية عن أقرب منافسية ماكابي الذي حصل على 14.1%.

