بتاريخ حضارتها الممتد لآلاف السنين، واحتضانها وتفاعلها مع الثقافات المحيطة الأخرى، أصبحت مصر أشبه بلوحة فنية بديعة من مكونات عمرانية وعادات أصبحت تشكل تراثا ثريا وأصيلا، وراء ذلك عقول بشرية صنعتها؛ ليكون من الجدير بها أن يطلق عليها لقب "اللي بنى مصر".

وتحت هذا العنوان، سنعرض في حلقات مسلسلة بعض ملامح سيرة من شكلوا لمصر وجهها الحضاري العظيم، وتراثها الملهم، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، للعام الثاني على التوالي.

الحلقة الرابعة عشرة...

يعد "مترو الأنفاق" من بين وسائل المواصلات الأساسية لدى قطاع كبير من المصريين، حيث بشبكته الممتدة نفقيا وسطحيا يربط بين معظم مناطق القاهرة الكبرى ويخدم الملايين ويسهل من مهمة تنقلاتهم.

ويدور الحديث بحلقة اليوم، عن المهندس سيد عبدالواحد، والذي يعد من أوائل من عرضوا فكرة إنشاء المترو، في عهد الملك فاروق.

ويقول الكاتب عمر طاهر، بكتابه "صنايعية مصر": "عندما بدأ العمل على مشروع مترو الأنفاق، كانت خريطة مسار الخطوط محل خلاف، حسمه المخطط الذي رسمه الدكتور المهندس سيد عبد الواحد في نهاية الأربعينيات للمشروع نفسه، خلال الفترة التي شغل فيها منصب مدير مصلحة السكك الحديدية قبل أن يشغل منصب وزير المواصلات.

• فلسفة عبد الواحد

وأوضح طاهر، صورة أقرب لفكر عبد الواحد فيقول: "تعريف المهندس سيد عبد الواحد لمهمة وزارة المواصلات وفلسفة العمل في مصلحة السكك الحديدية يكشف لنا الكثير عن طريقة تفكيره التي لم يتم توثيقها كما تستحق: وزارة النقل والسكك الحديدية مرفق يؤدي خدمات عامة قبل أن تكون مصدرًا من مصادر الإيراد، وتيسير أسباب السفر والراحة، ونقل المواد التموينية والبضائع المختلفة على النحو المُرضي، هما مقياس قوتها، وهذه هي القاعدة المتبعة في سكك حديد العالم، لا يجب أن تقف الضائقة المالية في وجه تحسين الخدمات».

• خطة لتطوير السكك الحديد

وأضاف: "استلم عبد الواحد منصب وزير المواصلات ببرنامج عمل واضح التكلفة والخطة الزمنية في حوار صحفي، عقب عودته من المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في روما في عام 1950، قال إن خطته: تحديث الوسائل التي تكفل راحة الركاب في عربات القطار، ومنع الضوضاء، وتوفير الإنارة والتدفئة، وتكييف الهواء، واستغلال الوحدة من الباب إلى الباب، استغلالًا كافيًا، واستيراد سبعين ألف طن من القضبان بمبلغ مليوني جنيه، عدا مليون فلنكة بمثل هذا المبلغ، والهدف تجديد جميع أجزاء خط القاهرة - الإسكندرية، بحيث يتسنى للقطارات أن تقطع المسافة بينهما في أقل من ساعتين تحسين المواصلات التلفونية، وتنفيذ مشروعاتها الهامة؛ ليكون التلفون جديرًا بالغرض المقصود من تركيبه واستعماله، بحيث يُعفى الجمهور مما يعانيه من مضايقات بسببه، وتتوقف الشكاوى التي تنشأ عن الصعوبات الفنية القائمة في سنترالات القاهرة وخدمة الترنك.

• اقتراح المترو

روايات متضادة عن النقطة التي بدأت من عندها مهمة رسم مسار مترو أنفاق في شوارع القاهرة: رواية عن أنها اقتراح من الملك فاروق، وأخرى تقول إن سيد عبد الواحد عاد بها من الخارج "بعثة دراسية لنيل درجة الدكتوراه من ‏سويسرا".

عبد الواحد وأشهر الأنفاق

وبجانب مشروع المترو، فمن آثاره الباقية: إنشاؤه نفق شبرا، ونفق الهرم، وإقامة كوبري الفردان الذي كان من أسباب تغير وجه الحرب وانتصار الحلفاء، وكان يعتني بدراسة كثير من المشروعات الكبرى، على رأسها إنشاء شبكة أنفاق القاهرة.

وغدا نلتقي بحلقة جديدة..

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