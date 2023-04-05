اشتكى سكان شارع عبدالرحمن الرفاعي بحي النزهة شرق محافظة القاهرة، من عدم إنارة الشارع ليلًا، على الرغم من تعدد الأعمدة والكشافات، تزامنًا من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 75% بالمحافظات.

وقالت حنان مرزوق، اليوم الأربعاء، إحدى سكان الشارع، إن بعض الأعمدة بالشارع لا يوجد بها كشافات إنارة والأخرى قد تكون حالتها جيدة ولا تحتاج إلى صيانة أو تغيير، موضحة أن الحي كان يضيء بعض الكشافات في الشارع خلال الأسبوع الماضي، لكن الفترة الحالية نعاني من ظلام وعتمة غريبة خلال فترة الليل.

وأضافت مرزوق لـ"الشروق"، أن الأمر يتسبب في قلق ورعب أهالي شارع عبدالرحمن الرفاعي؛ نتيجة لتنفيذ القرار بصورة غير مفهومة من الجهات المعنية المختصة بتطبيقه، قائلة: "يعنى إيه مواطن يمشي فى الشارع علشان يشوف الطريق يشغل كشاف هاتفه للتحرك ورؤية الرصيف للعودة إلى المنزل".

وأكد عبدالقادر منصور، أحد سكان المنطقة، عدم مراعاة الأهالي وسكان المنطقة في تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء من مسئولي حي النزهة، قائلًا: "الأمر كارثي ويجب النظر فيه، لا يصح أن نسير طول الليل بدون كشاف إنارة مضيئ بأحد الأعمدة بالمنطقة".

وأوضح منصور لـ"الشروق"، أن الأهالي المتضريين من الأمر أرسلوا الشكوى للجهات المعنية وحتى الآن بدون جدوى، مطالبًا الجهات المعنية بتنفيذ قرار ترشيد الاستهلاك بالتدخل لحل المشكلة وتركيب كشافات إضاءة جديدة بالأعمدة لإنارة الطريق بنسبة 25% وفقًا لقرارات الحكومة".

ومن جهته، قال اللواء خيري حسين، رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات لرؤساء الأحياء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الأمر يتطلب غلق الإنارة بأماكن العبادة والمؤسسات الحكومية بعد الانتهاء من العمل وبالشوارع والميادين بنسبة 75% ترشيدًا للطاقة.

وردًا على شكوى الأهالي، أشار حسين لـ"الشروق"، إلى أنها تعليمات سيادية بتشغيل الكهرباء بنسبة 25% فقط لا غير؛ حفاظًا على الطاقة، موضحًا أن الجهات المعنية تتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالشوارع والميادين والمؤسسات، ورغم ذلك سنراجع كشافات الإنارة المتواجدة بالشارع سالف الذكر لإزالة شكوى المواطنين وتقديم الخدمات لهم.