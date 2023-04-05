رشوان: الحكم الصادر للسعيد اعتمد على قرار بطلان مركز التسوية

أكد المحامي محمد رشوان، أن الحكم الصادر لصالح عبدالله السعيد، اعتمد على قرار بطلان مركز التسوية والتحكيم الحالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بإلغاء لوائح مركز التسوية والتحكيم، وهو ما استند عليه حكم الاستئناف لصالح اللاعب".

وأضاف: "محكمة التسوية ملزم ونهائي، ولكن ما حدث هو أن محكمة استئناف القاهرة، أصدرت الحكم ببطلان الحكم الصادر عنه بعد الحكم الصادر من مركز التسوية".

وواصل: "مركز التسوية معترف به من المحكمة الرياضية لكن بعدما تم إلغائه، فلن يتم الاعتراف بالحكم الصادر عنه". وزاد: "الأهلي سيكمل القضية في المحكمة الرياضية، ولا يجوز مطالبة النادي بتعويض لأنه يبحث عن حقوقه".

وتابع: "لو تم إنشاء مركز التسوية وفقًا للوائح والقوانين الخاصة بقانون الرياضة قد يلجأ لعه الأهلي مجددا ويحصل على حكم قضائي، ومن حق عبدالله السعيد الآن المطالبة برفع الحجز على أمواله وممتلكاته، ولا يحق لمحامي عبدالله السعيد المطالبة بتعويض مالي"

وختم: "الأهلي لن يترك حقوقه معتمدا على الشروط الموجودة في عقد عبدالله السعيد، والنادي سيتخذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على حقوقه".