تونس تؤكد استعدادها لمواصلة دعم علاقات التعاون مع أمريكا في إطار الاحترام المتبادل

أكدت وزارة الخارجية التونسية، استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه على إثر التغريدة التي نشرها قسم شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، وتؤكّد في نفس الوقت رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة.

يذكر أن مكتب الشرق الأوسط للخارجية الأمريكية، كان قد عبّر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر"، عن ''ترحيبه بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقا للاتفاقيات الدولية، وبما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم''.

وتابع مكتب الشرق الأوسط للخارجية الأمريكية في هذا الإطار: ''كما نكرّر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها، نضمّ صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع".