أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل «الهرشة السابعة»؛ بسبب عوامل الجذب والحكي التي يتسم بها، مشيرًا إلى حرص على إرسال رسائل صوتية إلى مخرج العمل كريم الشناوي، بعد انتهاء كل مشهد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع عبر إذاعة «نجوم أف إم»، مساء الثلاثاء: «سمعت أغنية التتر سواء البداية أو النهاية واتفرجت عليها 13 مرة، وده المسلسل الوحيد اللي مبمسكش التليفون وأنا قاعد قدامه».

وأضاف: «حرام أمسك فيه التليفون ممنوع، ولو فاتتني جملة بجيبه تاني، وإن ده يحصل في زمن مش سهل فلازم نرفع لهم القبعة طول الوقت، وخاصة إنهم إدوني طاقة إيجابية وأمل وحاجة طعمها حلو بطريقة هيستيرية»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن المسلسل يعد تطورًا لفيلم «سهر الليالي»، مشيدًا بمخرج العمل؛ لأنه يستطيع توجيه الممثل بصورة دقيقة، وهو الأمر الذي لا يجيده إلا مخرجون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وفقًا لقوله.

وأعرب عن إعجابه بالأداء الذي قدمه أبطال العمل الفنانين: أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، منوهًا أن إخراج طاقاتهم بهذا الشكل أمر ليس سهلًا.

وأشار إلى إعجابه بطريقة إخراج «الشناوي»، التي تظهر أنه مؤلف العمل؛ رغم أنه غير مسئول عن كتابة المسلسل، مضيفًا أنه رفض مشاهدة نهاية المسلسل أثناء تواجده بموقع التصوير أمس، حتى لا يتوقع أي شيء من الأحداث المنتظر عرضها.

مسلسل «الهرشة السابعة» من بطولة الفنانين أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وحنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار «اجتماعي رومانسي»، مليء بالإثارة والتشويق، حيث يحمل المسلسل العديد من القضايا المختلفة التي تُعتبر من أقرب الموضوعات للجمهور.