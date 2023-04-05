الرئيس الفرنسي: الصين يمكن أن تسهم بدور رئيس في إيجاد طريق للسلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الأولى إلى الصين منذ 2019، أنه يمكن لبكين أن "تسهم بدور رئيس في إيجاد طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا.

وأكد ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية: "اقترحت الصين خطة سلام، وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".

وأوضح أن أوروبا يجب ألا "تنفصل" عن الصين اقتصاديًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون الصيني الأوروبي، وأن "نلتزم طوعًا لمواصلة إقامة علاقات تجارية مع الصين".

ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات غدًا الخميس مع نظيره الصيني شي جين بينج، تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ثم ينتقل الجمعة إلى مقاطعة كانتون في جنوب الصين.

وكان ماكرون قد وصل صباح اليوم إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، وأكد قصر الإليزيه أن الزيارة تركز على ثلاثة محاور: القضايا الاستراتيجية والأزمات الدولية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، وكذلك العلاقات الاقتصادية.

ووفقًا للإليزيه، من المقرر أن يبحث ماكرون العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث يرافقه عشرات الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الشركات الفرنسية بهدف دعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ولإفساح المجال أمام الشركات الأوروبية ولاسيما الفرنسية للاستثمار في الصين.