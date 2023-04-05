بيراميدز ينفي شراء تذاكر الأهلي لمنع حضور مشجعيه مباراة النهائي

قال عمر مدحت المدير التجاري بنادي بيراميدز، إن النادي يعتز بكل جماهير الكرة المصرية، بمختلف انتماءاتها،

وينفي جملة وتفصيلا ما يردده البعض حول نية بيراميدز شراء التذاكر المخصصة لمباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، وإهدائها إلى جماهير الفرق المنافسة من أجل حضور اللقاء.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء يوم ١٠ أبريل الجاري موعدا لمباراة نهائي كأس مصر في نسخة العام الماضي، والتي تجمع بين بيراميدز والأهلي على استاد القاهرة الدولي.

أوضح المدير التجاري أن ما يتردد حول رغبة النادي في شراء التذاكر لحرمان جماهير المنافس من حضور اللقاء، هو كلام عار تماما من الصحة، لأن النادي يحترم كافة الجماهير المصرية وحريص كل الحرص على عودة الجمهور للملاعب وتواجدها بأفضل صورة، موضحا أن السيستم الخاص بشركة تذكرتي الذي تتم عليه عمليات بيع تذاكر المباريات لا يسمح إلا لمن هو مشجع للفريق بحجز التذاكر الخاصة بفريقه فقط وبالتالي لا يمكن لمشجع فريق آخر شراء تذاكر بيراميدز في النهائي.

وأضاف أنه يعتز كثيرا بجمهور نادي بيراميدز الذي بدأ يتزايد وينمو بصورة تدريجية مؤخرا، وموجها إليهم الدعوة لحضور مباراة النهائي ودعم الفريق ومساندته في هذا اللقاء الهام، وتشجيعه بهدف تحقيق أول بطولة في مشوار.