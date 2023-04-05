شئون الحرمين تنظم عددا من المعارض لإبراز ما تحتويه السعودية من إرث إسلامي عريق

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددا من المعارض الميدانية، ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام؛ بهدف إبراز ما تحتويه المملكة من إرث إسلامي عريق، واستعراض الصورة الحضارية المشرقة التي تقدمها القيادة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح الرئيس العام للمعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن المعارض الميدانية التي تنفذها الرئاسة تعني بإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين من خلال استعراض مراحل التطور في المسجد الحرام في الخدمات والمرافق والمعالم، مثل كسوة الكعبة المشرفة من البداية إلى نهايتها، وعرض عدد من القطع القديمة وغيرها من الأمور التي تثري تجربة زوار المعارض.

وأشار ماهر بن منسي، إلى أن فعاليات المعرض الميداني تهدف في الأساس إلى إيصال الصورة التاريخية والحضارية للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين، مؤكدا حرص الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إبراز التطورات النوعية التي شملت الحرمين الشريفين منذ العصور الأولى، وحتى العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده.