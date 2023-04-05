

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، توزيع نقابة العاملين بالجامعة للحوم العجالي "بلدي طازجة"، والتي وفرتها لجميع منتسبي الجامعة بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وأحمد العارف نقيب العاملين.

وقال عبد الخالق إن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل دعم جميع منتسبيها وتوفير الرعاية والسلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية، لافتا إلى أن عملية التوزيع شهدت إقبالا كبيرا من العاملين نظرا لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن اللحوم تباع تحت إشراف مديرية التموين، حيث تم التواصل مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بسوهاج، وانتقاء أفضل أنواع اللحوم المعتمدة بإشراف طبي، وتقديمها للعاملين بالسعر المعلن، ليستفيد منها الجميع دون استثناء.

وقال أحمد العارف إنه تم طرح ١٦٠ كيلو بسعر ٢٢٠ جنيها للكيلو، عبارة عن ٨٥٠ جرام لحوم حمراء و١٥٠ جرام دهون بيضاء، بحد أقصى ٢ كيلو لكل موظف، وحتى نفاذ الكمية، وذلك بجوار منفذ بيع كلية الزراعة بالحرم الجامعي القديم.