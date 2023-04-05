الفنانة عنبر: أحترم تصريح يوسف الشريف بشأن عدم التلامس وأقول له شابوه

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أشادت الفنانة عنبر، بالفنان يوسف الشريف، لافتة إلى أنها تراه فنان هادئ ويختار أعماله بعناية شديدة.

وأضافت عنبر خلال تصريحاتها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي: "أحترم تصريحه عن عدم التلامس، دي حرية شخصية ولكن كلام يحترم وأقول له شابوه".

كما تحدثت عن أمنيتها قائلة: "نفسي أعمل لأمي حاجة خاصة بيها، أبني لها جامع، أحجز سراير لمرضى باسمها، وربنا يوفقني وأخد حقي المهضوم وأنا مؤمنه إن ربنا شايل لي حاجات كتير حلوة"، متابعة "بنصح الناس وبقولهم الرضا شيء مهم، ارضى بالمقسوم واعمل اللي عليك وكون إنسان سوي".