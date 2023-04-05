كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز "B-52H"، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتطورة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه تم إعادة نشر القاذفة في شبه الجزيرة الكورية بعد نحو شهر من نشرها في المنطقة مؤخرا، وسط التوترات الناجمة عن تحركات بيونج يانج الاستفزازية، مثل كشفها عن الرأس الحربي النووي التكتيكي "هواسان-31" في الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال "بارك ها-سيك"، قائد قيادة عمليات القوات الجوية لكوريا الجنوبية، إن "التدريبات الجوية في البلدين أظهرت الاستعداد التام للتحالف للرد السريع والساحق على أي استفزازات كورية شمالية".

وفي الأشهر الأخيرة نشرت الولايات المتحدة، سلسلة من أصولها العسكرية البارزة، بما في ذلك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، في استعراض للقوة ضد الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.